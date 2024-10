Um dos principais nomes do Hexa do Brasil na Copa do Mundo de Futsal foi o goleiro Willian. Ele foi eleito pela Fifa o melhor jogador da final deste domingo (6), a vitória por 2 a 1 sobre a Argentina — restando poucos segundos, fez uma defesa importante, que foi celebrada quase como gol pela torcida, já que seria o empate do adversário. Seu desempenho no Uzbequistão ainda rendeu o prêmio luva de ouro.