Personagem do hexa Notícia

Goleiro que "pagou" para jogar Copa do Mundo de Futsal, Roncaglio voltará a atuar no Brasil: "Não me arrependo nem um pouco"

Zero Hora conversou com o jogador que, sem liberação do Anderlecht, da Bélgica, aceitou multa rescisória e abriu mão de salários para viver o sonho de defender a seleção brasileira no Mundial

24/10/2024 - 06h00min Atualizada em 24/10/2024 - 06h00min