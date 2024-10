Ao todo, nas cinco partidas de "mata-mata", foram marcados 40 gols - média de oito por jogo. Na Copa RS, que vale vaga na Copa do Brasil de 2025, a ACBF aplicou 8 a 0 sobre o Caxias Futsal, fora de casa. Jorginho (2), Léo Gil (2), Daniel Gomes (2), Raul e Marcolla fizeram os gols do time Laranja que briga por uma vaga nas semifinais do torneio.