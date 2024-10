Te liga! Notícia

GZH transmitirá fase decisiva do Gauchão de Futsal 2024; veja como acompanhar

Equipe de comunicadores de GZH acompanhará ao vivo a fase final do torneio promovido pela Liga Gaúcha, com lives no YouTube

16/10/2024 - 15h13min Atualizada em 16/10/2024 - 15h34min