No duelo entre equipes do Vale dos Sinos que valia vaga na Série Prata de 2025, Campo Bom Futsal e Penharol de Arvorezinha empatavam em 2 a 2 até o último segundo do tempo normal. Parecia que tudo estava perdido para o time da casa, que havia sido superado no confronto de ida das quartas de final da Série Bronze por 5 a 2.