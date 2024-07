Estreia Notícia

Árbitra catarinense será a única representante do Brasil na Copa do Mundo de futsal

Natural de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, Anelize Meire Schulz está entre 39 árbitros que foram escalados para a competição. Maior campeã do torneio, seleção brasileira vai em busca do hexacampeonato. Mundial ocorre de 14 de setembro a 6 de outubro no Uzbequistão

03/07/2024 - 20h00min Atualizada em 03/07/2024 - 23h44min