O domingo (30) será de decisão para as gurias do futsal. As semifinais da Copa RS ocorrem durante a tarde no Ginásio da Unideau, em Getúlio Vargas, na região norte do Estado. Imigrante, de Bento Gonçalves, e Benfica, de Bagé, jogam às 14h. Mais tarde, será a vez da Celemaster, de Uruguaiana, enfrentar as anfitriãs do Ideau Feminy.