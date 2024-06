Os sábados à noite em Novo Barreiro nunca mais foram os mesmos depois da criação da ANBF. A Associação Novo Barreiro Futsal, criada em 2019 no município de 4,2 mil habitantes localizado no norte do Rio Grande do Sul, teve uma rápida ascensão na Liga Gaúcha e, desde 2023, figura na primeira divisão do campeonato estadual.