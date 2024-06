A capital de todos os gaúchos está representada na Copa do Mundo de Futsal Feminino. A competição de clubes começou nesta terça-feira (25) e, na estreia, a Sogipa, time da faculdade porto-alegrense, perdeu para as anfitriãs e atuais bicampeãs do Stein por 6 a 0. O campeonato é realizado no ginásio Odilon Reinhardt, em Cascavel, no Paraná.