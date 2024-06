Duas edições das Taças Farroupilha, competições regionais de futsal da Liga Gaúcha, começam a ser decididas neste fim de semana. Neste sábado (1º), o Cerro Largo Futsal recebe a Uruguaianense, às 20h, no ginásio Roque Nedel. Já no domingo (2), às 16h, o Lagoa encara o Sercca, no ginásio Victor Comozzato, em Sananduva, porque a quadra de Lagoa Vermelha está em reforma.