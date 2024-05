Em confronto direto na parte debaixo da tabela, a Assoeva voltou as quadras da Liga Nacional de Futsal (LNF) na noite desta sexta-feira (24), 26 dias depois da última partida que jogou em função das enchentes no Rio Grande do Sul. No Ginásio Bernardo Werner, em Blumenau-SC, o time de Venâncio Aires foi derrotado pelos donos da casa por 2 a 1. O resultado manteve a Assoeva na 22.ª colocação da tabela de classificação com apenas três pontos em seis jogos. Já os catarinenses subiram para a 18.ª posição com sete pontos em oito partidas.