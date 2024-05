Foram longas semanas de incertezas e sem jogos. Após 25 dias, a ACBF entrará em quadra novamente pela Liga Nacional. Neste sábado (25), às 19h, a equipe laranja volta a atuar pela maior competição do país. O duelo será diante do Santo André Intelli, no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa.