Depois de 30 dias, o Atlântico voltará a jogar diante do seu torcedor. Neste sábado (25), o Galo recebe o Joinville, às 19h, em partida válida pela Liga Nacional de Futsal (LNF). No momento, o clube gaúcho ocupa a sétima posição da competição com 13 pontos, enquanto os catarinenses estão em sexto, com 14 e um jogo a mais.