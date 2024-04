Irã, Tailândia e Tadjiquistão estão garantidos na próxima Copa do Mundo de futsal. As três seleções ratificaram suas vagas nesta quarta-feira (24), ao se classificarem às semifinais da Copa Asiática 2024. Junto delas está o Uzbequistão, mas como ele é país-sede do próximo Mundial, foi aberta uma chance para o quinto colocado do continente.