A Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS) divulgou, nesta sexta-feira (12), a tabela da primeira fase do Campeonato Brasileiro de Futsal. Novidade no calendário da modalidade, a competição estreia em 11 de maio, com o clássico entre Cruzeiro e América-MG, na Arena Mariana, em Minas Gerais.