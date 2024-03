Passo Fundo, AGE, Lagoa EC e Guarani seguem vivos na busca do título da Supertaça Farroupilha de 2024. O torneio, organizado pela Liga Gaúcha de Futsal (LGF) termina neste final de semana, em Guaporé. As semifinais estão marcadas para este sábado (23) enquanto a grande decisão será no domingo (24).