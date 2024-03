Em jogo que marcou a abertura da temporada para Cerro Largo e Afucs, duas equipes integrantes do Gauchão de futsal 2024, o time de Seberi abriu vantagem pela primeira rodada da Taça Carazinho, nesta sexta-feira (1º), no Ginásio do Sest/Senat, em Carazinho. Vitória por 5 a 3, em noite inspirada do pivô Matheus. A competição segue neste sábado (2), com a estreia da Yeesco, dona da casa, diante de Cerro Largo, a partir das 18h horas.