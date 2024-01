A Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS) divulgou uma resolução, na qual abre a possibilidade aos clubes desfiliados retornarem direto para as séries Ouro e Prata de futsal. Segundo a federação, não havia detalhamento sobre o caminho de volta para aquelas equipes que quisessem reativar o vínculo com a entidade. Agora, fica estabelecido que os times podem voltar para as divisões que estavam quando deixaram a FGFS.