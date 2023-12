Com o Ginásio Roque Reinaldo Nedel completamente lotado, o Cerro Largo Futsal fez a festa na Série B do Gauchão em 2023. Neste sábado (2), o time missioneiro venceu a AAGF, de Agudo, com autoridade, por 5 a 2, e conquistou o título da segunda divisão do adulto masculino na Liga Gaúcha de Futsal (LGF). Cerro Largo e AAGF vão jogar o Gauchão na próxima temporada.