O empate bastava. Depois de vencer a primeira partida da final, em casa, por 5 a 0 contra o Nadas Branco, a Asaf viajou a Rio Pardo como favorita para conquista da terceira divisão do Gauchão de futsal em 2023. E não desperdiçou a chance, fazendo mais do que precisava. O time de Campos Borges derrotou o os donos da casa, outra vez, de goleada, e celebrou o título da Terceirona com um placar de 6 a 0.