O gol de Pato contra a Uruguaianense no primeiro confronto da semifinal do Gauchão de Futsal 2023 foi motivo de discussão não só em quadra, mas, também, nas redes sociais. O lance que resultou na virada do Passo Fundo Futsal (time que venceu a partida por 4 a 1), acabou contestado pelos jogadores, comissão técnica e torcedores adversários.