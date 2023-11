Em noite de rara inspiração e muita transpiração de ambos os times, o Passo Fundo largou na frente no primeiro jogo das semifinais do Gauchão de Futsal 2023. Os donos da casa venceram a Uruguaianense por 4 a 1 na noite desta terça-feira (21), na Arena Clube Comercial, em Passo Fundo. O resultado dá a vantagem do empate para o Passo Fundo no confronto de volta, em data a ser definida, em Uruguaiana.