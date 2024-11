O Juventude encerrou a segunda fase do Gauchão Feminino com goleada. Na tarde deste domingo (3), o Alviverde aplicou 9 a 0 no Elite, em partida realizada no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. Os gols foram de Ju Oliveira (2x) Tayane (2x), Emmily Karla (2x), Thawanne (2x) e um gol contra.