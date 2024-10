Após pouco mais de um mês, as Gurias Coloradas retornarão a campo pelo Gauchão Feminino. Desde a eliminação do Brasileirão, o time voltou suas atenções ao Estadual, onde é o atual campeão. A primeira partida será neste sábado (5), às 15h, contra o Futebol com Vida. O duelo ocorre no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.