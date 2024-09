Não deu. O Inter não conseguiu superar o favoritismo da Ferroviária, e está eliminado do Brasileirão Feminino. Após o empate em 1 a 1 na ida, as Gurias Coloradas perderam a partida de volta por 2 a 0, nesta quarta-feira (28), na Fonte Luminosa, e se despediram do sonho de título inédito. Agora, o Gauchão é tudo que resta para a temporada colorada.