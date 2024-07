A contagem regressiva para a estreia da Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos já se iniciou. A equipe comandada por Arthur Elias entrará em campo em 25 de julho, às 14h, contra a Nigéria. E a expectativa é que a primeira escalação conte com a goleira Lorena, do Grêmio. Será a estreia dela em grandes eventos com a camisa canarinho.