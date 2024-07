O COI realizou uma alteração no regulamento do futebol para as Olimpíadas de Paris. A partir desta edição, a entidade decidiu que apenas os 18 atletas convocados ficam em condição de jogo. No entanto, os suplentes poderão atuar de forma temporária em caso de lesão de um dos relacionados. A informação é da jornalista Cíntia Barlem, do ge.globo.