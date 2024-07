Todas as atenções da Seleção Brasileira já estão voltadas aos Jogos Olímpicos. Com a viagem para Bordeoux iniciada, a delegação já mira o embate contra a Nigéria, agendado para às 14h do dia 25 de julho, no Stade de Bordeaux. Depois, ainda pela fase inicial e buscando a classificação, o Brasil duelará com Japão, no dia 28, ao meio-dia; e Espanha, no dia 31, também ao meio-dia.