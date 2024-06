Inter empata com a Ferroviária e abre quatro pontos em relação ao Z-4 do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas conquistaram um ponto importante diante da vice-líder Ferroviária no Brasileirão Feminino nesta quinta-feira (27). Em partida atrasada pela nona rodada, o Inter viu o time adversário sair à frente, com Mylena Carioca, mas conseguiu responder com Tamara Bolt, para empatar em 1 a 1. O resultado deixa o time gaúcho na 14ª colocação da tabela, com quatro pontos a mais do que Santos e Botafogo, os primeiros no Z-4. Para ampliar a gordura, a equipe volta a campo na segunda-feira (1º), às 15h, contra o Bragantino.