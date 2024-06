As Gurias Coloradas encerraram a primeira fase do Brasileirão Feminino sub-20 com uma campanha quase impecável. Ao longo de 10 rodadas, foram nove vitórias conquistadas. A última, na tarde desta quarta-feira (26), por 9 a 0 sobre o Avaí Kindermann, em Caçador, Santa Catarina. Os gols foram de Giovanna, três vezes, Stephanie, duas vezes, Luiza Fridrich, Julia Mocelin e Piauí, duas vezes.