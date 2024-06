A seleção brasileira feminina sub-20 foi convocada nesta quarta (26) para um período de treinos em Bragança Paulista, de 8 a 16 de julho. Entre as 26 meninas chamadas por Rosana Augusto, cinco atuam no futebol gaúcho: a goleira Mari Ribeiro, as zagueiras Guta e Carla e a meio-campista Marzia defendem as cores do Inter. A atacante Gisele é atleta do Grêmio.