O Juventude enfrentará um adversário tradicional nos mata-matas do Brasileirão Feminino A-2. Assim como o Alviverde, o Leão também busca chegar à elite tanto no masculino quanto no feminino em 2025. O primeiro embate pelo acesso ocorre neste domingo (30), às 15h, no CT Ribamar Bezerra, em Maracanau, no Ceará. O duelo de volta será no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na segunda-feira seguinte (8).