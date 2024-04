As Gurias Gremistas saíram vitoriosas do primeiro clássico da temporada do futebol feminino profissional. Na noite desta segunda-feira (15), venceram as Gurias Coloradas por 2 a 0, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Os gols vieram dos pés de duas estreantes no clássico: a atacante Ludmila abriu o placar na etapa inicial, e a volante Dayana Rodríguez garantiu os três pontos no segundo tempo.