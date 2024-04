Escura e levemente chuvosa em Porto Alegre, a noite desta segunda-feira (15) acabou azul no Brasileirão Feminino. O Grêmio venceu o Inter por 2 a 0 no clássico válido pela quinta rodada da competição. Com o resultado, o Tricolor subiu para a sexta colocação, com nove pontos, e manteve o rival na 14ª posição, no Z-4, com somente dois pontos conquistados até o momento.