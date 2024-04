As Gurias Gremistas terminaram na quarta colocação da Liga de Desenvolvimento Feminina sub-16. O Tricolor disputou o terceiro lugar com o São Paulo, nesta segunda-feira (8), e perdeu nos pênaltis, por 4 a 2, após um empate em 1 a 1 no tempo normal. A partida foi realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.