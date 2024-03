A principal competição da temporada começará para o Grêmio na próxima segunda-feira (18). Na estreia do Brasileirão Feminino, o time irá receber o Corinthians, às 20h, no Estádio Airton Ferreira da Silva — junto ao CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Sob o comando de Thaissan Passos, a meta é construir uma campanha competitiva e alçar voos maiores à nível nacional.