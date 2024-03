A estreia das Gurias Gremistas no Brasileirão Feminino reserva, de cara, um confronto contra a maior vencedora do torneio, a equipe do Corinthians. Pela primeira rodada, os times irão se enfrentar na próxima segunda-feira (18), às 20h, no Estádio Airton Ferreira da Silva — junto ao CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.