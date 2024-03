Mais uma edição de Brasileirão Feminino está prestes a começar. Na próxima sexta-feira (15), a primeira rodada terá início, com 16 times em busca do título. Grêmio e Inter seguem representando o RS. São, ainda, seis equipes de São Paulo, três de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, uma catarinense e uma do Distrito Federal.