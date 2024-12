Região Metropolitana Notícia

Em meio a atrasos na coleta de lixo, prefeitura de Viamão diz que nova contratada começa a operar em uma semana

A empresa Brisa Transportes vai assumir o serviço no dia 19 de dezembro; a Coleturb, que presta o serviço no momento, diz que não realizará coleta total do lixo até lá

12/12/2024 - 12h52min Atualizada em 12/12/2024 - 13h37min Compartilhar Compartilhar