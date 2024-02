As Gurias Coloradas estrearam com vitória no Brasileirão Feminino sub-20. Nesta quarta-feira (7), o time goleou o América-MG pelo placar de 4 a 0, no Sesc, em Porto Alegre. Os gols foram marcados por Gabi Inácio, Myka, duas vezes, e a recém-chegada Joana.