Juventude x Inter: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão Feminino

Juventude x Inter: tudo sobre o jogo da 10ª rodada do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

Juventude e Inter estarão frente a frente em duelo pela 10ª rodada do Brasileirão Feminino. A partida será disputada neste sábado (10), às 21h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Inter

Juventude: Renata May; Grazi, Rayane Pires, Bruna Emília, Carla Cruz e Bell Silva; Alice (Leka), Dani Venturini e Duda Tosti; Drielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Inter: May; Capelinha, Bruna Benites, Fefa Lacoste e Katrine; Jordana, Marzia e Rafa Mineira; Myka, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Arbitragem para Juventude x Inter

Rejane Caetano da Silva, do Rio de Janeiro, auxiliada por Jeissyevan Gonçalves e Estefani Adriati Estrela da Rosa, do Rio Grande do Sul.

Onde assistir a Juventude x Inter

A partida terá transmissão pela TV Brasil.

Como chegam Juventude x Inter

Juventude

Como mandantes, as Esmeraldas tentarão a recuperação na tabela de classificação. Depois da derrota para o Grêmio, na última rodada, o time estacionou nos cinco pontos e ficou próximo da zona do rebaixamento. Neste momento, na 14ª colocação, é o primeiro clube fora do Z-2.

Para o duelo, o técnico Luciano Brandalise não terá à disposição a atacante Jaielly, que está suspensa pelo terceiro cartão amarelo.

Inter

Na reta decisiva do campeonato, as Gurias Coloradas buscarão emendar a terceira vitória seguida e subir na tabela. A equipe vem de dois triunfos sobre 3B da Amazônia e Real Brasília. Neste momento, soma pontos e está na 12ª posição.

A partida vai marcar a estreia oficial do técnico Maurício Salgado. Anunciado no dia 27 de abril, o profissional teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na última quinta-feira (8).

Ingressos para Juventude x Inter

Para a partida, os sócios do Juventude terão entrada gratuita. Para o público em geral, a entrada será mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível.

O clube alerta que será necessário emitir o ingresso através do site: https://ingressos.juventude.com.br/

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentarão em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.