A primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina sub-20 foi anunciada neste sábado (6). Na lista de 27 nomes, a técnica Rosa Augusto chamou cinco atletas da dupla Gre-Nal. Do lado do Inter, foram chamadas a goleira Mari Ribeiro, a zagueira Carla, a meio-campista Marzia e atacante Priscila. A zagueira Emille, do Grêmio, que já tinha passagens pela categoria sub-17, está recebendo a primeira oportunidade.