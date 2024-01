A primeira convocação da Seleção Brasileira Feminina sub-17 contou com cinco nomes da dupla Gre-Nal. A meia Pietra e as atacantes Aninha, Melyssa e Stephanie, do Inter, além da goleira Josi, do Grêmio, foram selecionadas para um período de treinos em preparação ao Sul-Americano da categoria, previsto para março, na Argentina.