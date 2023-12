A Seleção Brasileira Feminina fechou a temporada com goleada diante da Nicarágua, nesta quarta-feira (6). Com direito a gol da camisa 10 Marta, escalada desde o início do último amistoso de 2023, as comandadas de Arthur Elias fizeram 4 a 0 sobre o Nicarágua na Arena Fonte Nova, em Araraquara.