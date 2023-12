A quinta-feira (14) foi de despedidas pelo lado das Gurias Coloradas. A goleira Gabi Barbieri e a meia Djeni oficializaram que não irão permanecer no clube para a próxima temporada. Conforme já antecipado em GZH, a dupla está deixando Porto Alegre para defender as cores do Flamengo em 2024. As duas voltarão a trabalhar com Maurício Salgado, que assumiu o time no segundo semestre deste ano.