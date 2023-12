As Gurias Coloradas estão eliminadas da Copa São Paulo de Futebol Feminino. Nesta quarta-feira (13), o time foi eliminado pelo Botafogo nas penalidades, por 5 a 4, depois do empate em 1 a 1 no tempo normal, na disputa da semifinal. A partida foi disputada no Estádio Nicolau Alayon, em São Paulo.