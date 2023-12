O fim de ano indica o período de férias no futebol, mas esta não é uma situação para todos. Para quem está começando em um novo clube, o último mês seguirá com intenso trabalho. Esse é o caso de Brenno Basso, novo técnico das Gurias Coloradas, que chegou recentemente ao clube para conduzir o trabalho em 2024. O profissional foi o convidado do podcast de GZH Resenha das Gurias para a projetar a próxima temporada.