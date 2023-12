Aitana Bonmati, Jennifer Hermoso e Linda Caicedo são as finalistas do prêmio "The Best", da Fifa, na categoria melhora jogador do mundo em 2023, conforme anunciado pela entidade. O trio foi selecionado após votos de um júri internacional formado por treinadores de seleções masculinas, capitães de seleções masculinas, jornalistas de futebol e torcedores que votaram por meio do site fifa.com. A vencedora será anunciado dia 15 de janeiro, durante cerimônia em Londres.