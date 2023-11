O Brasileirão Feminino sub-17 tem um novo campeão. Após vencer o Flamengo, nos pênaltis, o Grêmio conquistou seu primeiro título na competição nacional. O 5 a 3 nas penalidades veio depois de um 2 a 2 no tempo normal. Nicoli e Papel fizeram os gols do Tricolor, neste sábado (25), no Independência, em Belo Horizonte.