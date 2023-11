As Gurias Gremistas estrearam com vitória no Brasileirão Feminino sub-17. Na manhã desta terça-feira (14), o Tricolor venceu o Bahia por 1 a 0 na Arena Morro das Pedras, em Belo Horizonte. O único gol foi marcado por Helô, de penâlti, aos 11 minutos do primeiro tempo.